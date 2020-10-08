Чита, , 07:26 — REGNUM В Забайкальском крае очередной жертвой мошенников стал пенсионер, надеявшийся на социальный выплаты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональном управлении МВД, позвонивший мужчине сообщил о положенной ему выплате от государства в размере 450 тыс. рублей.

Однако аферисты попросили пенсионера оплатить услугу по оформлению документов. Тот согласился, после чего последовали новые условия, в числе которых были оплата страховки, налогов, а также доставку денег в регион.

«В результате мужчина совершил 21 перевод, потеряв в общей сложности 1 555 000 рублей. Не дождавшись выплаты, он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

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