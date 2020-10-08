Красноярск, , 07:22 — REGNUM В подвале жилого дома на улице Грунтовой в Красноярске обнаружили тело неопознанного человека.

Чтобы извлечь труп, на помощь полиции выехали сотрудники КГКУ «Спасатель». Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в учреждении, тело было извлечено и передано сотрудникам МВД.

По сообщениям красноярских СМИ, тело могло пролежать в подвале более полугода. Судя по одежде, погибший — мужчина. Его обнаружил сантехник.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге в дренажной трубе городского парка нашли труп мужчины.

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