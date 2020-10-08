Майминский район, Алтай, , 07:19 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено административное расследование по факту ДТП в Майминском районе, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла вечером 7 октября в селе Майма. 34-летняя горожанка, находясь за рулём Chevrolet Aveo, сбила 15-летнего подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП подросток с полученными травмами был доставлен в Республиканскую детскую больницу. Госпитализация несовершеннолетнему не потребовалась», — отметили в министерстве.

Отмечается, что водитель была трезвая. В отношении неё вынесено постановление об административном правонарушении.

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