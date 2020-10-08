Чебоксары, , 07:15 — REGNUM В Аликовском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, в задержании которого участвовали «гвардейцы». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Инцидент произошёл около 11 часов 7 октября 2020 года, фигурантом уголовного дела стал 57-летний житель одной из деревень. Следствие полагает, что на момент происшествия он был пьян и угрожал оружием участковому, который прибыл на сообщение о семейном дебоширстве. В управлении отмечают, что мужчина забаррикадировался у себя дома вместе с сожительницей, которой угрожал ей насилием.

«Дом был оцеплен бойцами спецназа Росгвардии и сотрудниками полиции. Около 17 часов злоумышленник был задержан», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). Решается вопрос об аресте злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор жителю Чебоксарского района, который является замруководителя одной из частных охранных организаций. По данным следствия, он порвал составленный на него протокол об административном правонарушении и напал на полицейского.

Подробнее: Охранник в Чувашии побил полицейского и разорвал протокол