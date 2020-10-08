Черногорск, Хакасия, , 06:57 — REGNUM В городе Черногорске (Хакасия) осуждена 31-летняя женщина, склонявшая своего 13-летнего сына к употреблению наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Жительница Черногорска признана виновной в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ).

По версии следствия, с августа 2019 года по февраль 2020 года женщина в своей квартире склоняла сына к употреблению наркотиков. Подросток употреблял предложенное матерью запрещенное вещество, в результате у него сформировалась наркотическая зависимость начальной стадии.

Суд назначил женщине наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Горожанка обжаловала приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Хакасии оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ (Бурятия) перед судом предстанут члены преступной группы, обвиняемые в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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