Закаменский район, , 06:53 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал восстановительные работы на технологической дамбе в Закаменском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, он также встретился с представителями «СП-Инвест».

Авария на сооружении произошла 5 октября. По словам начальника участка компании Николая Агафонова, дамба была восстановлены в течении двух часов после происшествия.

«Мы уверены, что подобного не повторится, в этот же день на дамбе были проведены укрепительные работы, в технологическом отстойнике также проведено дополнительное берегоукрепление», — заверил он.

Специалисты взяли в реке Джида четыре пробы. Предварительно установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию фтора в 3,1 раза, аммиака в 5,3 раза, железа в 24,3 раза. Отмечается, что это может быть связано с природным составом воды. По концентрации тяжёлых металлов всё оказалось в норме.

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