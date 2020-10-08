Улан-Удэ, , 06:50 — REGNUM Бурятские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по региону выявили контрабанду из России в Китай 168 кубометров лесоматериала на сумму 1,88 млн рублей. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

«Стратегически важные ресурсы — пиломатериалы из сосны сибирской кедровой, злоумышленники вывезли, указав в таможенных декларациях недостоверные сведения о происхождении товара и его производителе», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника Бурятской таможни Александра Мартынова.

По информации правоохранителей, в качестве изготовителя и поставщика пиломатериалов заявлялась фирма, которая фактически заготовкой и реализацией не занималась.

В настоящее время в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере»).

Данное преступление относится к категории тяжких. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году зафиксировано более тысячи преступлений в сфере лесопромышленности.

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