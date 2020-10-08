Уссурийск, Приморский край, , 06:03 — REGNUM В городе Уссурийске Приморского края утром 8 октября возник пожар на крупном складе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:46 по местному времени. Прибывшие на место уже через восемь минут пожарные расчёты обнаружили, что по адресу ул. Коммунальная, 56 загорелась крыша отдельно стоящего складского строения.

В сообщении ведомства отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Точная площадь пожара ещё устанавливается. В настоящее время в тушении огня задействовано 35 человек и девять единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Москвы ликвидировали пожар в производственном здании, где хранились литиевые аккумуляторы.

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