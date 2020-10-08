Холмск, Сахалинская область, , 05:42 — REGNUM Возгорание произошло в бесхозном здании в городе Холмск Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Гастелло. Спасатели прибыли на место происшествия спустя 6 минут после поступления вызова. К тому времени огнем уже была охвачена площадь в 35 квадратных метров. Отмечается, что существовала вероятность возгорания и соседних построек.

В ликвидации возгорания принимали участие пять человек личного состава и одна единица спецтехники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 октября произошел пожар в производственном здании на востоке Москвы. Огнем была охвачена площадь около 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве потушили пожар в производственном здании