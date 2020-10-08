Новосибирск, , 04:57 — REGNUM Следователи выясняют подробности инцидента, произошедшего на одной из детских площадок Новосибирска. Сообщается, что в ходе конфликта мужчина ударил девочку, обидевшую его сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что 5 октября в полицию поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице 1-я Чулымская в Ленинском районе Новосибирска между малолетними девочками и мальчиками произошёл конфликт. После ссоры один из мальчиков пожаловался отцу. В ходе разбирательства мужчина толкнул одну из девочек, а другую ударил по лицу. Была организована проверка.

«С учётом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, территориальным следственным отделом СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СКР для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения», — уточнили в ведомстве.

Следователи намерены провести проверку и выяснить все обстоятельства инцидента — «для дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки».