Петропавловск-Камчатский, , 04:38 — REGNUM На Камчатке специалисты провели повторное обследование Козельского полигона ядохимикатов. Повреждений, следов вытекания ядовитых веществ не обнаружили. Взяты пробы грунтовых вод и грунта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Губернатор Края Владимир Солодов признал, что полигон ядохимикатов является бесхозяйным.

«Здесь нужно наводить порядок, безотносительно принадлежности земель, на которых он находится. Нам нужно иметь чёткий алгоритм, как мы дальше работаем с этим объектом, чтобы он не представлял угрозу для жизни и здоровья граждан и для состояния нашей природы», — отметил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные продолжают обследовать Тихий океан у берегов Камчатки, где произошла массовая гибель обитателей дна. Видимых причин обнаружить не удалось. Специалисты ждут детальных анализов воды.

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Принимавшие участие в исследовании морского дна Авачинской бухты Камчатки сотрудники Кроноцкого заповедника заявили, что 95% морских обитателей погибли, а те что остались умрут в ближайшее время.