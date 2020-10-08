Дамаск, , 02:40 — REGNUM Мощный взрыв произошел в сирийском городе Дераа на юго-западе страны, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что в центре города сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадали два человека. Других подробностей пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в сирийской провинции Алеппо взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва погибли 18 человек, еще не менее 75 получили ранения различной степени тяжести.

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