Москва, , 01:50 — REGNUM На востоке Москвы ликвидировали пожар в производственном здании, загоревшемся в ночь на 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 23:34 7 октября. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что пожар возник в пятиэтажном кирпичном производственном здании по адресу: 1-я Бухвостова, 12/11, корп. 11. Первоначально горение возникло в помещении с литиевыми аккумуляторами на четвёртом этаже площадью 40 кв. метров. Позднее огонь перекинулся на пятый этаж, а площадь пожара возросла до 100 кв. метров.

Отмечается, что ещё до прибытия пожарных из здания было эвакуировано 82 человека.

В 23:55 было ликвидировано открытое горение.

В 00:38 8 октября пожар в производственном здании был ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрывы произошли 7 октября на территории бывшей воинской части под Рязанью. По предварительной информации — из-за сельскохозяйственных палов. Позднее в сети появилось снятое очевидцами видео пожара.

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