Канкун, Мексика, , 23:45 — REGNUM Ураган «Дельта» прошел мексиканский Канкун на полуострове Юкатан, вернулся в Мексиканский залив и движется к побережью США, 7 октября сообщает агентство Reuters.

Разрушения от урагана оказались слабее, чем ожидалось. На подходе к побережью «Дельта» ослаб с четвертой до второй категории по шкале Саффира-Симпсона, с порывами до 175 км/ч.

Тем не менее, во многих домах и отелях Канкуна выбиты окна и стекла. Ураган свалил пальмы у побережья в самом городе. О пострадавших не сообщается — туристы и жители были заблаговременно укрыты в убежищах.

Читайте также: Ураган «Дельта» обрушился на побережье Мексики