Соттевиль-ле-Руан, , 21:32 — REGNUM В департаменте Франции Приморская Сена арестовали 16-летнего подростка за «восхваление терроризма». Об этом в среду, 7 октября, сообщает Le Figaro.

Студент лицея в городе Соттевиль-ле-Руан департамента Приморская Сена был арестован за «восхваление терроризма» и угрозы смерти. Подросток призывал своих сверстников «действовать подобно ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его армии». По данным полиции города, он «имеет психические заболевания».

Напомним, 5 октября гражданин Франции Отман Гарридо, заочно обвиненный во Франции в терроризме, был экстрадирован Турцией на родину.

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