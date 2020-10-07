Махачкала, , 19:58 — REGNUM Восемь детей пострадали в Дагестане в аварии с участием школьного микроавтобуса. Все они доставлены в больницу, сообщается 7 октября на странице главного управления МВД по республике в Instagram.

Всего пострадали девять человек, в их числе восемь детей. Все они доставлены в центральную городскую больницу Кизляре. Четыре ребенка и один взрослый находятся в тяжелом состоянии, еще четверо детей — в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, примерно в 17:00, на участке автодороги «Кавказ» в Кизлярском районе Дагестана произошло ДТП с участием пяти автомобилей: трех большегрузов, LADA XRAY и микроавтобуса «Газель», перевозившего детей.

В результате происшествия, по предварительной информации, погибли три человека: водитель «Газели» и две женщины, также находившиеся в микроавтобусе.

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