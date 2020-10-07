Ижевск, , 19:48 — REGNUM В Удмуртии по итогам января — сентября текущего года выявили 60 школ, содержание которых зачастую возлагается на родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Годом ранее таких школ в регионе было всего 25.

Так, в нарушение ст.ст. 18, 35 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в 56 школах республики допускалось использование рабочих тетрадей, не включенных в утвержденный директором перечень учебной литературы, приобретенных за счет личных средств родителей (законных представителей) обучающихся. В четырех школах Ижевска и Воткинска с родителей собирали деньги на оплату услуг охраны и другие нужды.

По итогам проверок внесено 47 представлений в адрес руководящих лиц системы образования, 87 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 258 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона. В их число вошла министр образования и науки Удмуртии, предостережение которой вынес прокурор республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прекратить поборы в школах на санитайзеры и рециркуляторы воздуха. По его мнению, власти должны не просто пресечь поборы, а устранить причины, по которым педагоги и школьное руководство обращаются за помощью родителей. Парламентарий предложил Минпросвещения открыть горячую линию, чтобы родители могли оперативно жаловаться на поборы, а в министерстве понимали, какие школы и в каких регионах не готовы к новому учебному году.