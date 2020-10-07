п. Желтухино, , 19:44 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов прибыл на место взрыва боеприпасов в посёлок Желтухинский в Скопинском районе, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрывы на бывших воинских складах в Рязанской области – все новости»

«По информации администрации Скопинского района, в эвакуационном пункте, который организован на базе Вослебовской школы, находится 100 человек, в том числе девять детей и девять военнослужащих части», — отмечают в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на месте взрывов в Желтухинском провёл оперативное совещание заместитель Любимова Игорь Греков.

Читайте ранее в этом сюжете: Состояние одного из пострадавших при ЧП в Рязанской области тяжёлое

Читайте развитие сюжета: В Рязанской области ввели режим ЧС после взрыва боеприпасов