Рязань, , 19:35 — REGNUM Один из пострадавших в результате ЧП в посёлке Желтухино в Рязанской области находится в тяжёлом состоянии, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального правительства.

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"По информации на 18:00, в Скопинскую районную больницу доставлены двое пострадавших (мужчина и женщина) в результате происшествия в военной части, — говорится в сообщении. — Их состояние оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с места ЧП в Скопинском районе, где 7 октября произошёл взрыв боеприпасов на складе, эвакуированы свыше 2,3 тыс. человек.

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