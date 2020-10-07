Кизлярский район, Дагестан, , 18:49 — REGNUM Три человека погибли и ещё девять пострадали в результате массового ДТП с участием школьного микроавтобуса в Дагестане. Об этом сообщается 7 октября на странице регионального МВД в Instagram.

По информации ведомства, авария произошла около 17:00 в Кизлярском районе, на 339-м километре автодороги «Кавказ». «Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в том числе «Газели», предназначенной для перевозки детей, трёх большегрузов и LADA XRAY», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.