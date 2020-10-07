Махачкала, , 18:45 — REGNUM Пять автомобилей, в том числе школьный микроавтобус, столкнулись в Дагестане 7 октября. По предварительным данным, погибли трое, еще девять человек пострадали, сообщается на странице главного управления МВД по республике в Instagram.

Авария произошла сегодня, примерно в 17:00, в Кизлярском районе Дагестана, на федеральной автодороге «Кавказ». Участниками происшествия стали три большегруза, LADA XRAY и «Газель», предназначенная для перевозки детей. Информация уточняется.

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