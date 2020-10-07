Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В центре Петербурга во время проведения капремонта кровли и фасада исторического здания на припаркованную машину упала металлическая часть карниза. От удара она срикошетила в 12-летнюю девочку, проходившую мимо. Об этом 7 октября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга.

ЧП произошло днем 7 октября на углу Перекупного переулка и Конной улицы, где в настоящий момент подрядчик Фонда капремонта проводит масштабные работы по капитальному ремонту фасада и крыши.

«Кровельное ограждение упало на крышу иномарки и отскочило в спину девочки», — пояснил собеседник агентства.

12-летнюю пострадавшую госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса, ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести, после оказания медпомощи школьницу отпустили на амбулаторное лечение.

В Фонде капремонта отметили, что в настоящий момент на месте работает специальная комиссия, потерпевшим будет возмещен ущерб.