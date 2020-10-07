Мехико, , 16:55 — REGNUM Ураган «Дельта» обрушился на побережье Мексики в Канкуне, однако принес меньше разрушений, чем ожидалось, 7 октября сообщает агентство Reuters.

На подходе к побережью у Пуэрто-Морелоса ураган ослаб до 2-й категории по шкале Саффира-Симпсона с порывами ветра до 175 км/ч. Пик устойчивых ветров со скоростью до 135 км/ч был зарегистрирован на метеостанции в Канкуне, в 38,5 км от Пуэрто-Морелоса.

Ранее на побережье, популярном у туристов из Мексики и США, были эвакуированы отели, закрыты магазины и пляжи. На подходе к Канкуну ураган имел силу 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона.

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