Пенза, , 16:57 — REGNUM По факту гибели двоих мужчин при пожаре следственные органы в Пензе организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Предварительно, пожар произошел 6 октября около 23:00 в квартире по улице Казанской в столице области. После ликвидации возгорания в коридоре дома и в дверном проеме между жилыми комнатами обнаружили тела пострадавших. Один из погибших — 63-летний хозяин квартиры, личность второго устанавливается. На телах мужчин при осмотре, кроме следов термического воздействия, каких-либо повреждений не обнаружено. Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы. Причину пожара установят в ходе доследственной проверки. Также предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также причины, способствовавшие пожару. По результатам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, на улице Совхоз-Техникум в Пензе произошел пожар в ресторане «Засека». Площадь возгорания составила порядка 600 кв. метров. Информация о пожаре на предприятии общественного питания поступила в 19:38 (местное время) 6 октября. Ликвидировать возгорание удалось лишь сегодня, 7 октября в 06:20. Пострадавших, по данным ведомства, нет.

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