п. Желтухино, , 16:48 — REGNUM На место ЧП в посёлке Желтухино (Скопинский район, Рязанская область) прибыл вице-губернатор Игорь Греков, сообщили 7 октября в пресс-службе регионального правительства.

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Чиновник прибыл на место ЧП по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова. На месте Греков провёл оперативное совещание с представителями всех ответственных ведомств.

«Совместно с органами власти Скопинского района организована эвакуация людей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы в Желтухино начались днём 7 октября на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа.

Сначала произошло возгорание травы, а затем огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Когда начались взрывы, из посёлка провели эвакуацию жителей.

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