Курган, , 16:35 — REGNUM В Курганской области в частном доме две женщины погибли от переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что 6 октября 2020 года в доме по ул. Строителей в городе Куртамыш, были обнаружены тела двух женщин 1969 и 1964 годов рождения. Признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено. Предварительно известно, что женщины заснули в состоянии алкогольного опьянения и не затопили печь. Предполагаемая причина смерти — переохлаждение.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.