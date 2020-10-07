Усть-Катав, Челябинская область, , 16:23 — REGNUM В Усть-Катаве Челябинской области четырёхлетний мальчик упал в канализационный люк. С жалобой обратилась местная жительница, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ребёнок получил кровоподтёки и ссадины. По данным надзорного органа, причиной инцидента стал бездействие должностных лиц одного из ООО, в ведении которого находится этот люк. Директору организации внесли представление.

Кроме того, в суд подано заявление о взыскании с ООО в пользу ребёнка компенсации морального вреда на сумму 200 тыс. рублей. А СКР ведёт доследственную проверку по факту возможной халатности.