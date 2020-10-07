Киев, , 15:55 — REGNUM Авиакатастрофу самолёта Ан-26 под Чугуевым мог спровоцировать отказ одного из блоков системы управления двигателя. Об этом написал вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 7 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Установленная техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — сказано в сообщении.

Он отметил, что следователи выявили грубые нарушения при выполнении лётного задания, а также организации полёта в целом.

Уруский добавил, что правительственная комиссия по расследованию причин трагедии продолжает свою работу.

Напомним, в Харьковской области погибли 26 человек в результате падения военно-транспортного самолёта Ан-26. Одному человеку, находившемуся на борту, удалось выжить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил всех членов экипажа и курсантов, находившихся в самолёте, медалью «за военную службу Украине».

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