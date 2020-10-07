Степанакерт, , 15:56 — REGNUM Над столицей Нагорно-Карабахской республики подразделениями ПВО была замечена группа азербайджанских ударных беспилотников, один из которых был сбит. Об этом 7 октября сообщает РИА Новости.

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По информации источника, из-за облачности беспилотникам пришлось спуститься ниже и их стало возможно рассмотреть с земли, после чего в городе был включена сирена воздушной тревоги.

Также указывается, что силы ПВО обстреляли данные летательные аппараты, один из которых упал за городом и из него пошел дым. Остальным удалось провести бомбардировку, ущерб от нее в настоящее время уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Азербайджана принесли извинения за случайное попадание снарядов по территории Ирана.