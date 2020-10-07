Рязань, , 15:51 — REGNUM МЧС России проводит эвакуацию населения в окрестностях горящих складов боеприпасов в Рязанской области. Сообщение об этом опубликовано 7 октября в телеграм-канале ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрывы на бывших воинских складах в Рязанской области – все новости»

«Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км», — утончили в МЧС.

На место пожара выдвинулись спасатели и техника. К военным складам также направили силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд, самолет Ил-76 МЧС приведёт в состояние готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы рассказывают о взрывах на складах боприпасов, которые слышны за десятки километров. В Министерстве обороны предполагают, что склады загорелись из-за сжигания травы.

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