Луцк, Украина, , 15:46 — REGNUM В Волынской области Украины пограничники задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Обыскав машину подозреваемого, пограничники обнаружили четыре коробки с сигаретами без акцизных марок, а также самодельный беспилотник.

Правоохранители подозревают, что мужчина мог использовать летательный аппарат для доставки сигарет в соседнюю Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области Украины пограничники нашли 32 тыс. пачек сигарет в тайнике в 500 метрах от государственной границы.

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