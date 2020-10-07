Казань, , 15:37 — REGNUM На реке Кама напротив населенного пункта Вандовка Мамадышского района пропал 52-летний рыбак. Мужчина, со слов его сына, вместе со знакомыми уехал на рыбалку на автомобиле еще 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РТ.

Товарищи пропавшего вернулись с рыбалки 5 октября примерно в 17:00, а оставшийся знакомый должен был их догнать на моторной ПВХ-лодке, но так и не объявился. Автомобиль его был найден на берегу, а лодки и мотора на месте не было.

6 октября в 16:25 сотрудники МЧС Чистопольского района обнаружили лодку пропавшего у села Сухой Берсут Мамадышского района, которую передали для проведения оперативно-следственных действий полиции. Спасатели в ходе визуального осмотра правой и левой береговой линии реки, а также поверхности акватории на площади более 35 кв. км рыбака не обнаружили. Его поиски будут продолжены.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии прошедшим летом увеличилось количество аварий с участием маломерных судов. Только за несколько дней произошли три случая опрокидывания лодок, есть жертвы.

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