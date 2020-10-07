Тюмень, , 15:16 — REGNUM В Тюмени владельца предприятия обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В результате взрыва бытового газа погибли два человека в доме по улице Павла Шарова, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что 39-летний директор и он же владелец организации, которая занимается прокладкой магистральных трубопроводов и линий электропередач, решил в кратчайшие сроки, без получения необходимой разрешительной документации, провести работы по бестраншейной прокладке труб.

С 5 по 7 декабря 2019 года он, не уведомив городские власти, без согласования с собственником сетей, самовольно начал земляные работы с использованием буровой установки. В итоге был повреждён участок газопровода среднего давления, откуда произошла утечка природного газа, который проник через грунт и гравийную подушку в здание дома 10 «а» по ул. Павла Шарова.

В результате, вечером 7 декабря 2019 года произошла серия взрывов газа, образовав несколько очагов пожара. Погибли сотрудник газовой службы и житель одной из квартир, несколько жильцов многоэтажки получили травмы. Был причинен крупный материальный ущерб как людям, так и газовикам.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Обвиняемый вину признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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