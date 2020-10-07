Рязань, , 15:00 — REGNUM Жители населённых пунктов, расположенных неподалёку от загоревшихся военных складов в Рязанской области, сообщают о мощных взрывах. Видеозаписи люди публикуют 7 октября в Сети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрывы на бывших воинских складах в Рязанской области — все новости»

"Тут катастрофа, со всех сторон дым. Снаряды осыпаются, вот даже осколки, пепел. Взрывная волна…» — говорит мужчина на видео, опубликованном в телеграм-канале «Раньше всех».

«Куда бежать?!» — звучит вопрос за кадром. Автор видео уточняет, что снаряды рвутся в районе села Шелемишево в Скопинском районе.

«Всё затянуло дымом. Ой-ой-ой, даже забор вон весь попадал», — говорил за кадром автор другого видео, опубликованного в телеграм-канале Mash.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрывы произошли 7 октября на территории бывшей воинской части под Рязанью. По предварительной информации — из-за сельскохозяйственных палов.