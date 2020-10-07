Улан-Удэ, , 14:47 — REGNUM В результате прорыва технологической дамбы в Закаменском районе Бурятии в реку Джида попало около 6 тыс. кубометров технологической воды из отстойника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, авария произошла в ходе добычи золота из-за таяния вечной мерзлоты.

На место 7 октября вылетела межведомственная рабочая группа под руководством главы региона Алексея Цыденова. Как отмечается, мониторить ситуацию будут в том числе при помощи беспилотников. Местные жители уже информированы о происшествии.

«По состоянию на 12 часов местного времени по результатам мониторинга по реке Джида вниз по течению от г. Закаменск наблюдается осветление воды. Ухудшение обстановки не прогнозируется. Угроза подтопления населенных пунктов нет», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее специалисты взяли пробы воды, которые исследуют насанитарно-химический анализ и соли тяжёлых металлов. Как сообщало ИА REGNUM, проверку по факту происшествия начали в прокуратуре, а также в следственном управлении СКР по Бурятии.

Читайте также: В Бурятии технологическая вода попала в реку после прорыва дамбы

Читайте ранее в этом сюжете: СК начал проверку из-за прорыва дамбы в Бурятии