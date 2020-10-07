Берлин, , 14:46 — REGNUM Пять человек погибли в результате аварии на автомагистрали А1 в районе города Ольденбурга на северо-западе Германии вечером 6 октября. В момент ДТП они находились в пассажирском микроавтобусе, принадлежащем одной из польских организаций. Об этом передает Dziennik.

Все погибшие были гражданами Польши. Среди них оказалась одна женщина и четверо мужчин в возрасте от 27 до 50 лет.

По данным полиции, микроавтобус с польскими гражданами, направлявшийся в сторону Оснабрюка, врезался в стоящий на обочине грузовик с включенными аварийными сигналами. Приехавшие на место происшествия спасатели первоначально извлекли из микроавтобуса двоих человек. С извлечением остальных троих пассажиров возникли сложности — спасатели вскрывали двери машины. Во всех случаях врач скорой помощи констатировал смерть.

Автострада A1 в направлении Оснабрюка была перекрыта до утра 7 октября.