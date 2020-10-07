Уфа, , 14:36 — REGNUM Подозреваемого в разбойном нападении на сотрудницу супермаркета задержали в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел в Сибае в магазине по улице Заки Валиди.

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый прошел в супермаркет и положил в тележку две бутылки водки. Одну бутылку он спрятал в карман брюк в торговом зале, другую бутылку он спрятал на кассе, когда продавец пробивала другие товары. Оплатить продукты у мужчины не получилось, поскольку на карте у него было недостаточно средств. Мужчина сообщил кассиру, что ему нужно сходить в машину и забрать там деньги.

В это время, отмечают следователи, продавец заметила, что в карманах одежды подозреваемого находится что-то тяжелое. Тогда сотрудница пошла за подозреваемым. Ей удалось вырвать одну бутылку водки. Вторую подозреваемый отдавать не захотел.

Полицейские считают, что он сломал продавцу палец и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Стражи порядка задержали ранее судимого 27-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания.

Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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