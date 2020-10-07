Москва, , 13:59 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту загрязнений Авачинского залива в Камчатском крае. Об этом сообщается 7 октября на сайте СКР.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 247 («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов») и ч. 2 ст. 252 («Загрязнение морской среды») УК РФ.

Проверка образцов воды показала, что в ней присутствует вещество, которое по консистенции похожее на техническое масло или иное вещество, включающее в себя нефтесодержащие компоненты.

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Всего в ходе проверки информации об ухудшении состояния окружающей среды отобраны около тысячи образцов воды, воздуха, песка, донных отложений, гидробионтов и водорослей. Мероприятия, направленные на установление причин загрязнения окружающей среды, продолжаются, сообщили в ведомстве.

Принимавшие участие в исследовании морского дна Авачинской бухты Камчатки сотрудники Кроноцкого заповедника заявили, что 95% морских обитателей погибли, а те что остались умрут в ближайшее время.

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