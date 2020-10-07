Киев, , 14:01 — REGNUM В Винницкой и Киевской областях правоохранители задержали нескольких подозреваемых в ограблении банкоматов. Об этом сообщило 7 октября издание «Обозреватель».

Задержанным инкриминируют четыре взрыва банкоматов, после которых было украдено около 1 млн гривен или $35 тыс.

«Злоумышленники действовали дерзко и слаженно, имели чёткое распределение ролей, на преступления шли в камуфлированной одежде, прятали лица за балаклавами, передвигались на двух джипах», — рассказал начальник национальной полиции в Винницкой области Иван Ищенко.

По его словам, предполагаемый лидер был членом «добровольческой» банды, воевавшей в Донбассе. Все задержанные имели семьи и ранее не привлекались за нарушение закона.

В ходе обысков правоохранители изъяли два автомата Калашникова, ружьё с прицелом, пистолет, шесть ручных гранат, боеприпасы, деньги и наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове в аэропорту задержали гражданина РФ, разыскиваемого с 2008 года.

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