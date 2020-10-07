Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 43-летний мужчина, обвиняемый в ограблении банка. Преступнику удалось похитить более 3,4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В материалах уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере» уточняется, что ограбление произошло в июле 2020 года. В отделение ПАО «Сбербанк» на проспекте Космонавтов мужчина под угрозой взрыва потребовал от сотрудника учреждения передать ему деньги из кассы. Затем злоумышленник скрылся.

В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены муляж гранаты и часть похищенных средств. Уголовное дело направлено в суд.