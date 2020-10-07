Чебоксары, , 13:44 — REGNUM С начала 2020 года в Чувашии произошло 1 325 пожаров, материальный ущерб от которых составил более 34 млн рублей. Погиб в огне 41 человек, 57 жителей республики пострадали, удалось спасти 75 человек. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чувашии.

Только за минувший день, 6 октября, пожар уничтожил два гектара сухой травы в Красночетайском районе. Возгорание произошло на окраине деревни Дубовка около 15:00. Хозяйственные постройки и жители не пострадали. Также накануне произошел пожар в деревне Байгеево Цивильского района. Огнем было охвачено сено, хранившееся в тюках на территории местного хозяйства. Еще в этот день пожарные ликвидировали возгорания в Калининском районе Чебоксар и в городе Козловка. Пострадавших в этих пожарах нет.

ИА REGNUM напоминает, СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку по фактам гибели трех человек при пожарах в Чувашии. Оба пожара произошли на дачах в конце сентября.

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