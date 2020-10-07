Москва, , 12:53 — REGNUM В России с начала 2020 года сотрудники полиции ликвидировали 139 нарколабораторий. Об этом 7 октября заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

«С начала года в Российской Федерации ликвидировано 139 лабораторий, в основном производящих синтетические наркотики», — сказал он.

Кроме того, добавил министр, было выявлено порядка 130 тыс. наркопреступлений, изъяты 12 тонн запрещенных веществ, из них 10 тонн изъяли сотрудники внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов заявлял, что контрабандные поставки наркотиков в Россию резко сократились на фоне пандемии коронавируса. По его словам, это связано с введением жёстких ограничительных мероприятий, в том числе закрытием границ.

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