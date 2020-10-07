Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Екатеринбурге скончался представитель министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Как передаёт интернет-газета Znak, причину смерти Малишевского в ведомстве не называют. Однако в департаменте уточнили, что у погибшего не было COVID-19.

Чиновник работал начальником отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий. В частности, в его сферу входило согласование публичных акций, проводимых в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе скончался областной министр АПК Дмитрий Дегтярёв. У чиновника диагностировали COVID-19.

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