Ровно, Украина, 7 октября 2020, 12:14 — REGNUM В городе Ровно неизвестные напали на судью Ровенского городского суда. Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе прокуратуры области.
По последним данным, нападение произошло у дома потерпевшего. Ему в лицо брызнули из газового баллончика Кобра-1Н и избили. В результате судья получил множественные ушибы и ссадины.
Правоохранители связывают нападение с профессиональной деятельностью потерпевшего и ищут злоумышленников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве нашли тело жены военного пресс-атташе США на Украине. Обстоятельства гибели женщины будут устанавливать американские детективы.
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