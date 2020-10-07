Ровно, Украина, , 12:14 — REGNUM В городе Ровно неизвестные напали на судью Ровенского городского суда. Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе прокуратуры области.

По последним данным, нападение произошло у дома потерпевшего. Ему в лицо брызнули из газового баллончика Кобра-1Н и избили. В результате судья получил множественные ушибы и ссадины.

Правоохранители связывают нападение с профессиональной деятельностью потерпевшего и ищут злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве нашли тело жены военного пресс-атташе США на Украине. Обстоятельства гибели женщины будут устанавливать американские детективы.

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