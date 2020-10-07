Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Мужчина разбился насмерть в национальном парке американского штата Аризона при попытке сделать фотографию с обрыва, сообщает 7 октября Sky News.

По информации Администрации национального парка штата, инцидент произошел утром 4 октября. 25-летний Орландо Серрано-Арзола, по версии следствия, пытался залезть на скалу, чтобы сделать фотографию более впечатляющего вида.

«Когда он попытался слезть, он, по всей видимости, потерял равновесие или не удержался», — заявил Джон Пакстон, который возглавляет следствие.

В правоохранительных органах добавили, что на месте происшествия были обнаружены неизвестные человеческие кости, что также заинтересовало следствие.