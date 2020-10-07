Вашингтон, 7 октября 2020, 12:09 — REGNUM Мужчина разбился насмерть в национальном парке американского штата Аризона при попытке сделать фотографию с обрыва, сообщает 7 октября Sky News.
По информации Администрации национального парка штата, инцидент произошел утром 4 октября. 25-летний Орландо Серрано-Арзола, по версии следствия, пытался залезть на скалу, чтобы сделать фотографию более впечатляющего вида.
В правоохранительных органах добавили, что на месте происшествия были обнаружены неизвестные человеческие кости, что также заинтересовало следствие.