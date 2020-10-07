Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела 16-летнего подростка у стен дома 29 по ул. Союза Печатников в центре города. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Тело юноши было обнаружено проходившей мимо женщиной ночью 6 октября.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», учащийся 9-го класса проживал с отцом-предпринимателем в Стрельне, там же посещал школу. А в доме, рядом с которым было найдено тело, находится квартира, принадлежащая матери погибшего.

Следователи изучают записи видеонаблюдения, а также мобильный телефон, компьютер, планшеты и другие предметы, принадлежавшие подростку.