Киев, , 11:46 — REGNUM В Киеве из здания Верховного суда Украины эвакуировали людей в связи с общением о минировании. Об этом сообщило 7 октября издание Strana.ua.

По данным журналистов, инцидент произошёл днём 6 октября. Всего было эвакуировано 500 человек.

После проверки здания взрывчатые вещества не нашли. В данный момент полиция устанавливает личность «минёра». Правоохранители подозревают, что к инциденту может иметь отношение кто-то, заинтересованный в затягивании одного из дел, которые рассматривались в тот день в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобным образом была «заминирована» Киевская теплоэлектроцентраль №6.

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