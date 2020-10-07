Южно-Сахалинск, , 11:46 — REGNUM На острове Парамушир на Сахалине местные жители уже второй раз за несколько дней обнаружили на берегу в морской капусте множество мёртвых осьминогов. Причина гибели официально не называется.

Загрязнение Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР

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Мёртвых осьминогов нашли на участке, который сахалинцы называют «Чёрные озёра». Это в 15 км от Северо-Курильска.

Специалисты готовы выехать на место происшествия, чтобы зафиксировать факт выброса морских обитателей. Взятые ранее пробы воды у берегов Парамушира пока не готовы, пишет АСТВ.

«Совместно с территориальным управлением МЧС и специалистами Роспотребнадзора мы проводим ежесуточные обследования побережья, находящегося в зоне водопользования населения в районе Северо-Курильска», — пояснили в ГО и ЧС региона.

При этом обследование производится на расстоянии 12 км (по 6 км от города в обе стороны). А мёртвых животных выкидывает с океанской стороны острова — на удалении 15−30 км от Северо-Курильска.

Первый раз осьминогов обнаружили в минувшую пятницу. Местные жители опасаются, что гибель морских обитателей связана с экологическими проблемами на Камчатке. Расстояние между Парамуширом и Камчаткой — около 300 км, поэтому осьминогов могло притащить на Курилы течением.

В соцсетях пользователи выдвигают различные версии о происшествии: наличие химикатов, утечка гептила — ракетного топлива, халатность и захоронение ядерных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты продолжают обследовать Тихий океан у берегов Камчатки, где произошла массовая гибель обитателей дна. Видимых причин обнаружить не удалось. Специалисты ждут детальных анализов воды.