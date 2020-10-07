Москва, , 11:35 — REGNUM По инициативе вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой («Единая Россия») специалисты института токсикологии ФМБА и НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека прибудут на Камчатку для забора проб воды из акватории Халактырского пляжа, а также анализов у жителей региона, которые после контакта с морской водой почувствовали недомогания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказала Яровая, она обратилась к к руководителю ФМБА Веронике Скворцовой с просьбой провести дополнительные исследования воды. Пробы были доставлены с Камчатки в Санкт-Петербург и уже началось их исследование. Также принято решение о выезде специалистов на место происшествия, для повторного забора проб воды для проведения исследования в динамике.

«Вероникой Скворцовой предложено дополнительно осуществить забор спектра анализов у тех, кто обращался с жалобами на недомогание и ухудшение состояния здоровья после прямого контакта с водой в акватории. Речь идет о заборе, в том числе, проб волос и ногтей. Исследования проведет НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека», — отметила Яровая.

В краевую больницу Камчатки с жалобами на нарушение зрения после контакта с морской водой обратились 11 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные продолжают обследовать Тихий океан у берегов Камчатки, где произошла массовая гибель обитателей дна. Видимых причин обнаружить не удалось. Специалисты ждут детальных анализов воды.