Мандера, Кения, , 11:26 — REGNUM По меньшей мере четыре пассажира получили ранения, когда боевики, предположительно принадлежащие к террористической группировке «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обстреляли автобус в районе между Эльваком и Кутуло, округ Мандера. Об этом сообщает местная газета The Standard.

По словам полиции и выживших, жертвы получили множественные ранения бедер, ребер, головы и локтей в ходе инцидента, когда автобус, в котором они ехали в Найроби, подвергся нападению. Среди пострадавших — 18-летняя девушка, 70-летний мужчина, 18-летний юноша и 33-летний мужчина.

После инцидента боевики скрылись в лесу. В автобусе, по-видимому, не было полиции, однако по соображениям безопасности автобус в регионе должен был сопровождаться вооруженными лицами, отмечают репортеры.

Это последнее нападение из недавней серии террористических атак в этом районе за последние недели.